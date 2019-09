Pedersen é campeão do mundo de estrada. Rui Costa foi 10.º

O dinamarquês Mads Pedersen é o novo campeão do mundo de ciclismo. Rui Costa terminou no 10.º lugar que decorreu em Yorkshire, no Reino Unido.

Debaixo de chuva durante toda a prova, um trio chegou isolado do grupo. Pedersen foi mais rápido que Trentin e Kung e completou os 261 quilómetros em 6h27.28. A prova entre Leeds e Harrogate foi encurtada e "perdeu" cerca de 20 quilómetros.

O português Rui Costa terminou no segundo grupo de corredores e fechou no 10.º lugar.

