Kikas terminou prova da Ericeira em nono

O português Frederico Morais foi este sábado eliminado na prova de surf que decorre na Ericeira.

Kikas, alcunha pela qual é conhecido no mundo do surf, terminou assim a prova que decorre em Ribeira D'Ilhas no nono lugar.

Este sábado, o campeão luso perdeu com o australiano Stu Kennedy.

O surfista luso, que garantiu passaporte para os Jogos Olímpicos 2020, conseguiu 3700 pontos para o ranking e continua bem colocado para regressar à primeira divisão da modalidade.