Dragões com segunda vitória na Liga dos Campeões

O FC Porto somou a segunda vitória no Grupo B da Liga dos Campeões de andebol, ao derrotar em casa os polacos do Vive Kielce, por 33-30.

O campeão português, que teve em António Areia o elemento mais concretizador, com oito golos, chegou ao intervalo a vencer por 15-12.

Com três jogos disputados, o FC Porto ocupa a terceira posição, com quatro pontos, tantos quantos os macedónios do Vardar, campeão europeu, que tem menos uma partida, enquanto o Kiel, da Alemanha, lidera o grupo, com cinco.

Na próxima jornada, os 'dragões' visitam os húngaros dos Veszprem, em jogo marcado para 13 de outubro.

Resultados

Grupo B - 3ª Jornada

THW Kiel (Alemanha) 31-23 Meshkov Brest (Bielorrússia)

FC Porto 33-30 Vive Kielce (Polónia)

HC Motor (Ucrania) - HC Vardar (Macedónia) 29 set

Montpellier HB (França) - Veszprém HC (Hungria) 29 set

Classificação

1 - THW Kiel (Alemanha) (98-84) 5 pontos

2 - HC Vardar (Macedónia) (65-58) 4

3 - FC Porto (87-87) 4

4 - Vive Kielce (Polónia) (93-89) 3

5 - Veszprém HC (Hungria) (71-65) 2

6 - Montpellier (França) (58-58) 2

7 - Meshkov Brest (Bielorrússia) (73-85) 0

8 - HC Motor (Ucrania) (54-73) 0

Grupo B - 4ª Jornada

HC Vardar (Macedónia) - THW Kiel (Alemanha) 12 out

Vive Kielce (Polónia) - Montpellier HB (França) 12 out

Veszprém HC (Hungria) - FC Porto 12 out, 16h30

HC Motor (Ucrania) - Meshkov Brest (Bielorrússia) 13 out