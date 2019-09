Benfica vence dérbi na Luz e é líder

O Benfica venceu o Sporting por 4-3 e assumiu a liderança do campeonato de futsal.

Os leões marcaram primeiro por Erick, mas os encarnados viraram o resultado através de Robinho, Chaguinha e Fábio Cecílio.

Na segunda parte, a equipa da casa ainda reforçou a vantagem, com um tento de Henmi, antes da reação dos campeões europeus.

Os verde e brancos reagiram na parte final da partida, com o 5x4, e encostaram no marcador graças a Cardinal e, novamente, Erick.

Com este triunfo à quarta jornada, o campeão nacional Benfica assume a liderança da Liga com 10 pontos, mais um do que Sporting e Modicus.

FUTSAL - 4ª Jornada

Leões Porto Salvo 8-3 Eléctrico

AD Fundão 2-3 Burinhosa

Futsal Azeméis 7-3 Portimonense

Belenenses 1-4 Modicus

Viseu 2001 6-6 Sp Braga

Benfica 4–3 Sporting

Quinta dos Lombos - CR Candoso - domingo, 16h00