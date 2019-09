Ana Cabecinha termina 20 kms marcha em 9.º

A portuguesa Ana Cabecinha terminou os 20 quilómetros marcha dos Mundiais de Atletismo em Doha, no Qatar, no nono lugar, com 1h36.31.

A prova foi completamente dominada pela armada chinesa que encheu o pódio. Hong Liu foi primeira e ganha a medalha de ouro, com 1.32.53, Shenjie Qieyang foi segunda, com 1.33.10, e Liujing Yang terminou em terceiro em 1.33.17.

A fava do quarto lugar calhou à brasileira Erica de Sena, que fez a prova em 1.33.36.

A prova foi disputada à meia noite local mas, mesmo assim, com temperatura superior a 30 graus.

[em atualização]