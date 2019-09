Votação antecipada decorre sem problemas em todo o país

A votação antecipada nas eleições legislativas decorre, este domingo, com tranquilidade, avançou fonte do Ministério da Administração interna à Renascença. Até às 13h00, não havia incidentes a registar em nenhum dos locais de voto, que se processa nas 18 capitais de distrito do continente e em cada uma das ilhas das Regiões Autónomas.

Mais de 56 mil pessoas pediram, entre domingo e quinta-feira, para exercer este direito, sendo Lisboa o distrito com mais pedidos (21.600), seguido pelo Porto (9.338) e Coimbra (3.045). A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) apenas irá divulgar números de afluência esta segunda-feira.

Os jornalistas da Renascença que já passaram pelos locais de voto em Lisboa, Porto e Viseu, em diferentes horas desta manhã, presenciaram uma votação fluída, ao contrário do que se registou na votação antecipada das europeias, em maio.

Na capital, na Cidade Universitária, um posto exterior indica aos eleitores qual a sua urna e os percursos estão bem sinalizados. No Porto, a votação decorre num pavilhão instalado no Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município e é ainda disponibilizado um vaivém especial entre a Praça do Marquês e o local de voto.