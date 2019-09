​Música, cachupa, um desfile e caldeirada. Um dia da CDU em Setúbal

O líder comunista percorreu várias salas e esteve reunido com a direção da escola. No fim, esclareceu porque que estava ali. "Quisemos chamar à atenção para uma conquista nossa: a redução do IVA para os instrumento musicais".

Toma a palavra Margarida Teixeira, presidente da Associação Angolana Residentes do Sul do Tejo e candida da CDU por Setúbal.

É um almoço no jardim com imigrantes residentes no bairro social do Vale da Amoreira. Dois panelões de cachupa saciam a fome de todos antes das intervenções políticas.

Feitas as despedidas e os agradecimentos, o líder do PCP parte ligeiro. O próximo encontro é ali próximo, mas totalmente diferente (embora também não falte música).

"É uma grande responsabilidade estar aqui"; diz, visivelmente nervosa. "Agradeço o convite que me foi feito pela CDU para me integrar como independente nas eleições legislativas. A minha vida tem sido feita de lutas, com vista a melhorar a sociedade. Por esta razão aceitei este desafio", declara.

"As mulheres imigrantes sofrem por vezes dupla discriminação por serem negras. Participar na lista da CDU é um sinal que quero dar às outras mulheres imigrantes e aos jovens que devem tomar posição para participar na vida política", incentiva Margarida.

Jerónimo de Sousa também toma a palavra para retomar as mesmas ideias que se esforça por transmitir e depois segue a caravana do PCP para Almada. Há um desfile entre o Arsenal do Alfeite e o salão da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense. Jerónimo de Sousa não participa no desfile, mas recebe quem desfilou junto ao edifício da sociedade filarmónica e entram em grande no salão.

Cerca de 600 pessoas enchem por completo o espaço para ouvir as intervenções. Duas horas depois, termina o comício e aí vai o secretário-geral fazer quase 200 quilómetros. Vai jantar à Casa do Povo de Sines, oportunidade para repetir os mesmos argumentos.

"O resultado da CDU ainda está em construção, não deixem de falar com um amigo, um familiar, um conhecido. Cada voto a menos na CDU, é mais uma fragilidade", diz.