Costa responde a Rio sobre Tancos. "Nervosismo", "insinuação lamentável" e "teorias da conspiração"

O líder do PS e primeiro-ministro reafirma que nada sabia sobre o encobrimento de Tancos. Em entrevista à RTP, António Costa acusa Rui Rio fazer uma “insinuação absolutamente lamentável”, de “politizar um caso de justiça” e de viver num mundo de “teorias da conspiração”.



"Há muitos meses que disse que nada sabia sobre esse caso e, em particular, sobre a forma como as armas foram recuperadas. E disse-o por escrito nas respostas que dei à comissão parlamentar, onde respondi a dezenas de perguntas que todos os deputados fizeram e a todas as que quiseram fazer. E a comissão teve uma conclusão inequívoca relativamente ao meu desconhecimento, em absoluto desse processo, como aliás não tinha que ter”, afirma António Costa.

O líder do PSD disse que “há uma grande probabilidade” de o primeiro-ministro ter mentido sobre o que sabia sobre o encobrimento da recuperação das armas roubadas em Tancos.

Na resposta, António Costa considera que “Rui Rio faz simplesmente uma insinuação que é absolutamente lamentável”.

“Eu percebo que se possa estar nervoso quando as campanhas não correm bem, mas aquilo que define um político é a capacidade de manter a cabeça fria e nervos de aço nos momentos difíceis.”

“É surpreendente, uma pessoa que eu julgava firme nos seus princípios e que num dia passa de maior inimigo público do Ministério Público, para de repente passar a ser o maior desconfiado quanto aquilo que é a competência própria dos tribunais”, atirou o líder socialista.

Costa tem a certeza que Rui Rio, “quando passar o calor da campanha eleitoral e cair em si, ele próprio concluirá que ao longo desta semana não tem agido à altura do que nos habituamos a ver”.

Questionado sobre como será a relação entre os dois líderes políticos depois deste caso, António Costa promete que vai “procurar esquecer tudo o que de lamentável tem acontecido nos últimos dias”, quer das insinuações de Rio, quer das “intrigas que envolvem o Presidente da República, coisas lamentáveis”.

Nesta entrevista à RTP, António Costa lamenta também que a campanha esteja a ser “contaminada” por Tancos e acusa Rio de “querer politizar um caso que está entregue à justiça e na justiça deve continuar”.

Questionado sobre as notícias dos últimos dias, que obrigaram, inclusive, o Presidente da República a vir a público negar veementemente o seu envolvimento no caso, o líder socialista aproveitou para lançar uma farpa a Rio.

“Eu não vivo nesse mundo das teorias da conspiração. Rui Rio vê conspirações nas sondagens, no Ministério Público, nos tribunais, acha que os jornalistas devem ir para a cadeia se divulgarem aquilo que alguém que violou o segredo de justiça lhes transmitiu. Eu felizmente não tenho essa visão do mundo. Tenho a visão do mundo em que o mundo não é perfeito, tem contradições, e que a garantia principal do sistema de justiça é ser independente, que garante que ninguém está a cima da lei, incluindo ministros e primeiros-ministros, líderes da oposição. Ninguém tem o direito de antecipar condenações”, rematou António Costa.