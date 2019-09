Bloco quer fazer história com eleição da primeira deputada no "Cavaquistão"

Em menos de 15 minutos a ação de campanha que levou o BE até ao Parque de Fontelo estava terminada. Foi o tempo suficiente para a coordenadora do Bloco apresentar Bárbara Xavier, a candidata que poderá vir ser a primeira deputada do partido eleita por Viseu. E para que tal aconteça é preciso roubar votos à direita. O CDS foi o adversário escolhido.

O Bloco de Esquerda quer fazer história com a eleição da sua primeira deputada em Viseu, zona do país em tempos conhecida como "Cavaquistão", devido aos grandes resultados do social-democrata Cavaco Silva naquele ponto do país.

“A direita fez o favor de nos lembrar que cada deputado que perder pode ser um deputado do BE. Aliás, as europeias já nos mostraram isso com o BE a ultrapassar o CDS aqui em Viseu”, recordou Catarina Martins durante um almoço que juntou os cabeças de lista de seis distritos do interior do país.

O objetivo foi assumido pela jovem candidata durante o chamado “almoço do interior” do partido. Bárbara Xavier chamou para si as dores da “geração que Passos Coelho mandou emigrar”, a mesma (geração) que também pode ganhar um lugar no Parlamento”, rematou.

Durante a iniciativa que juntou mais de duas centenas de bloquistas, Catarina Martins propôs “reconstruir” o interior com a reabertura de serviços públicos e novas políticas para o território.

Uma proposta que a coordenadora do Bloco garantiu ser “tão comprometida e séria” como todas as outras, porque, acrescentou, “nós gostamos deste país. Nós gostamos muito deste país”, insistiu.