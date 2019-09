O Vitória de Guimarães ganhou ao Paços de Ferreira por 1-0, em jogo da jornada 7 da I Liga.

O golo foi apontado, já nos descontos, de grande penalidade, por Tapsoba.

Com este triunfo, os vimaranenses sobem ao quarto lugar com 12 pontos. Já o Paços mantém-se abaixo da linha de água com quatro.

Veja o resumo da partida.