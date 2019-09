LASK ganha antes da visita a Alvalade

O LASK Linz, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, derrotou o St Polten por 3-0, em jogo da jornada 9 do campeonato austríaco.

Os golos foram apontados por Marvin Potzmann, Dominik Frieser e James Holland.

Com este triunfo, o LASK subiu ao segundo lugar do campeonato, com 20 pontos, atrás do RB Salzburgo, que tem 25.

Os austríacos deslocam-se quinta-feira a Alvalade para a segunda jornada do Grupo D da Liga Europa.

Na primeira jornada, o LASK Linz venceu o Rosenborg. Já os leões perderam 3-2 com o PSV.