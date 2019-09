Hamilton ganha e reforça liderança no Mundial

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 e interrompeu uma sequência de três vitórias da Ferrari.

No circuito de Sochi, Hamilton conseguiu o 82.º triunfo da carreira e está a nove do recordista Michael Schumacher.

Na Ferrari nem tudo terá corrido como planeado, com Vettel, alegadamente, a não cumprir indicações da equipa para deixar passar Charles Leclerc.

No final, os dois Mercedes conquistaram os dois primeiros lugares e o último lugar do pódio ficou para o jovem monegasco.

Lewis Hamilton consolidou a liderança do Mundial, passando a somar 322 pontos, mais 73 do que o segundo, Valtteri Bottas, enquanto Leclerc ocupa a terceira posição com 215.