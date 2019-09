Depois não diga que não sabia

Outubro no CCB. Festivais para as crianças e muito mais

29 set, 2019 • Maria João Costa

No programa “Depois de não diga que não sabia” deste mês: o cartaz de outubro do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, que filme vai regressar ao grande ecrã, que pianistas não pode perder no grande auditório ou que conferências vai poder ouvir. O mês que aí vem no CCB é, sobretudo, marcado pelas atividades para os mais novos. Há dois festivais onde poderá levar os seus mais pequenos.“Depois não diga que não sabia” é o espaço onde, em 15 minutos, lhe damos a conhecer todos os meses a programação do Centro Cultural de Belém (CCB).