​Madonna à reconquista da América, com sabor lusófono nos lábios

As referências a Portugal não ficaram por aqui. O concerto prosseguiu com alguns temas de inspiração latino-americana, um dos quais chamado Medellin, tocados num enquadramento de imagens de Lisboa, dos azulejos e de ruas de bairros históricos da capital. A certa altura ainda se referiu ao Brasil, mas não se ouviu nada que remetesse para a música brasileira.

A perceção (quase) generalizada de que o fado é uma música triste e deprimente, sem ritmo, e mais declamada do que cantada, terá saído reforçada junto dos fãs presentes em Brooklyn. Vale que o fado não foi interpretado na totalidade, Madonna limitou-se a algumas quadras que terão durado no máximo dois minutos.

Logo a seguir é Portugal que entra em cena. Madonna pergunta à audiência se sabe o que é o fado, se conhece o significado da palavra. Há meia dúzia de vozes que mostram saber do que se trata. “Faith”, “destiny”, ouve-se aqui e ali. Menciona Amália e Celeste Rodrigues, informa que ainda cantou com a última, que morreu recentemente.

Madonna canta em uníssono com elas, que dominam agora por completo o palco. Estão sentadas em semi-círculo, tocam os seus batuques e exprimem com toda a energia a beleza da música cabo-verdiana. Nas enormes telas que enquadram o palco passam imagens de Cabo Verde, caras femininas marcadas pela dureza da vida, mas também pela alegria com que sabem enfrentá-la. É uma explosão de África em Brooklyn.

Para já, vai andar em tournée até maio do próximo ano com este espetáculo Madame X, o nome do último álbum. Um espectáculo, muito mais do que um concerto, que abriu na semana passada a sua tournée internacional aqui em Nova Iorque e que tem aspetos pouco comuns.

O primeiro é que Madonna escolheu um teatro em Brooklyn em vez de uma grande sala em Manhattan. Para além do significado que possa ter para Brooklyn como o bairro cada vez mais in de Nova Iorque, os 2100 lugares da Academia de Música de Brooklyn são pequenos para os padrões americanos. Isso permite-lhe fazer um espetáculo bem mais intimista, inviável em locais gigantescos como o Madison Square Garden, com os seus 13 mil lugares.

E Madonna tira, de facto, partido dessa proximidade com o público. Ela está ali, mesmo ao pé dos fãs, interpela-os diretamente, pergunta-lhes os nomes, entra pela plateia, senta-se ao lado de um e conversa com ele dois ou três minutos. Quer saber como se chama, de onde veio, o que faz.

Gera uma intimidade em que o mito se torna realidade. Parece espelhar-se ali uma vontade genuína de regressar a casa, ao seu ambiente, de (re)conhecer os seus compatriotas depois de uma ausência prolongada. Matar saudades, no fundo. E que música exprime melhor esse sentimento do que o fado? Ou as coladeras cabo-verdianas? São afinal as saudades de Madonna a exprimirem-se no “Sodade” de Cesária Évora.

Uma intimidade que ela quer gerar sem o incómodo dos telemóveis. À entrada todos os telemóveis são desligados e enfiados nuns saquinhos invioláveis que só abrem à saída. Obrigam-se assim as pessoas a prestar atenção ao que se passa no palco em vez de estarem a olhar para o telemóvel ou obcecadas a tirar fotos ou fazer videos.

E já agora, já que ninguém pode tirar fotos, é Madonna que o faz. Tira um instantâneo a si própria, numa polaroide, e faz logo ali um leilão da foto. Alguns fãs, certamente conhecedores do truque, já vinham munidos com cash suficiente para disputar o troféu. Arrematado por 2500 dólares. Sim, dois mil e quinhentos dólares em cash, por uma selfie de Madonna tirada no concerto onde ninguém pôde fazer fotos. Uma fonte de receita adicional para a diva. Sem impostos.

O outro aspeto pouco comum é que o espetáculo tem início marcado para as 22h30, um “late night show” para os padrões americanos. E só começou pelas 23h00. É duvidoso que em Manhattan houvesse salas convencionais disponíveis para horários tão tardios. Foram mais de duas horas ininterruptas de concerto a meio da semana de trabalho.

Duas horas que começaram com uma citação de James Baldwin: “os artistas estão aqui para perturbar a paz”. Se entendermos paz como o “status quo”, a citação encaixa bem naquilo que Madonna veicula durante quase todo o espetáculo. Sobre imagens das tragédias americanas atuais — violência policial, tiroteios fatais frequentes, pobreza crescente, ameaças a liberdades dadas como adquiridas há muito, separação de famílias que tentam entrar no país, tentativas de fechar o país à imigração, desprezo pelo ambiente — Madonna surge como a nova militante das causas que entende como justas.

Ela regressou a casa para agitar consciências e lutar contra os ventos que sopram no país. “I rise”, eu ergo-me contra tudo isto, diz ela num tema com o mesmo título. E espera que o seu anunciado ativismo contagie aqueles que a ouvem. Serei gay, africana, pobre, criança, islâmica, mulher, se cada uma delas for discriminada, humilhada, atacada, odiada, violada. É a expressão da solidariedade que a nova ativista quer agora veicular.

E não é só a música. É a crueza de algumas imagens, o sombrio de alguns cenários ou de algumas coreografias, o tom de algumas proclamações, a determinação corporal de algumas danças, que nos remetem para esse universo de alerta para os caminhos trilhados pelo país. Tudo servido com o máximo de profissionalismo e beleza, naturalmente.

Aos 61 anos, Madonna está em grande forma. Mais de duas horas de espetáculo com uma energia que nada fica a dever aquela que evidenciou na tournée “Like a Virgin”, quase há trinta anos.

A diva regressou, pois, a casa para lutar contra aquilo que entende serem as injustiças na América. É a reconquista dos seus compatriotas, a reconciliação após a ausência. Com um sabor lusófono bem acentuado nos lábios.