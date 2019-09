Comunidade de Fátima homenageia padre Rodrigo Carvalho

A comunidade de Fátima homenageia neste sábado o padre Rodrigo Carvalho, sacerdote da congregação dos Missionários do Verbo Divino, por ocasião da comemoração das suas Bodas de Ouro Sacerdotais. Residente em Fátima há mais de 30 anos, o sacerdote colabora com a paróquia como capelão das comunidades de Maxieira e Boleiros, onde tem sido determinante no percurso de vários jovens.

Com 25 anos de idade, e residente em Boleiros, Beatriz Henriques conta que tinha apenas seis anos quando os pais se separaram e “tanto o padre Rodrigo como o antigo pároco foram pessoas que sempre estiveram ao lado da minha mãe e lhe diziam que se precisasse de alguma coisa que contasse com eles”, por isso admite que ambos “fizeram a diferença”.

Também Sérgio Silva, da Maxieira, destaca a simpatia do sacerdote. “É uma pessoa afável, comunicativa, muito sociável, que procura não só a paz como também fazer pontes”, acrescenta.

A forma afetuosa como lida com os mais novos, marca também o carácter do missionário. Beatriz Henriques salienta: “foi também por ele que eu aceitei o convite para ser coordenadora da catequese, dois anos após ter feito o Crisma”. “O jeito dele com as crianças faz muita diferença”, elogia a fatimense que reconhece que algo no olhar e nos gestos do sacerdote faz os jovens e as crianças sentirem-se atraídos, o que, hoje em dia é raro.

Por isso, a comissão de festas da paróquia este ano é constituída sobretudo por jovens. São eles, em colaboração com a paróquia, que organizam a homenagem que neste sábado terá lugar.

Uma forma de “agradecer ao padre Rodrigo a dedicação e o empenho, a amizade e o serviço pastoral que tem desempenhado” revela o pároco de Fátima. A ocasião é também, aponta o padre Rui Marto, “um convite a uma revisão espiritual do que significa ser padre, do que significa a presença do sacerdote na animação da comunidade, na vida pastoral, através dos batismos e dos matrimónios a que presidiu.” Trata-se, no fundo, de um convite a refletir “sobre a santidade do sacerdote, como Deus Se manifesta nestes homens que se dedicam de corpo e alma a trazer a santidade de Deus à Terra, através dos sacramentos e através da sua pessoa.”

Apesar de nunca ter sido pároco em Fátima, o padre Rodrigo Carvalho batizou e casou muitos dos habitantes locais. Uma “ajuda”, considera o Padre Rui Marto, porque “auxilia-me e aligeira-me um pouco as costas”, reconhece, com humor.

Rodrigo Carvalho nasceu em Unhais da Serra, no concelho da Covilhã e, após o 4º ano de escolaridade, entrou no seminário dos Missionários do Verbo Divino em Tortosendo.

Um ano depois, juntamente com outros alunos, foi destacado para Fátima, onde, nos Dominicanos, fez a sua formação. Seguiu então para Lisboa, mas, na sequência de uma inundação no espaço onde estava, teve de ir para Pamplona, em Espanha, enquanto outros seguiram os estudos na Alemanha.

Em Espanha, finalizou os estudos e voltou para Fátima, onde foi ordenado sacerdote. Depois disso, voltou a Tortosendo por um breve período, tendo regressado definitivamente à Cova da Iria, onde foi diretor do Centro de Estudos de Fátima.

"Que as pessoas tenham mais visão para o bem comum"



Ao longo de 50 anos, foi assistindo ao crescimento de Fátima, acompanhou a luta do movimento pela criação do concelho, algo que considera que “teria sido positivo porque seríamos muito melhor assistidos. “É que, embora “a Câmara (de Ourém) vá fazendo o possível, ainda faltam estruturas e estradas”. E algo mais está ainda por cumprir, que só depende das pessoas: “que as pessoas realmente gostem umas das outras, que tenham mais visão para o bem comum e uma maior abertura para que todos possam usufruir do bem que é Fátima”, revelou em declarações à Renascença.

A poucos dias do fim do Ano Missionário decretado pela Conferência Episcopal Portuguesa, e questionado sobre a falta de vocações, este missionário em Fátima lamenta que “praticamente não aparece ninguém que queira seguir a vocação”. Contrariamente ao que costuma acontecer, logo que foi ordenado foi enviado para Fátima, tendo, assim, desenvolvido a sua missão no país que o viu nascer. O que, de qualquer forma, o satisfez, pois foi dar apoio “numa retaguarda que a missão precisava”. E essa foi a sua missão.

Atualmente, além das suas funções na congregação dos Missionários do Verbo Divino e da sua colaboração constante com a paróquia de Fátima, o padre Rodrigo Carvalho é também representante da Entidade Titular na Direção do Centro de Estudos de Fátima, instituição de ensino que celebra este ano letivo 50 anos de existência.

Para o sacerdote jubilar, esta homenagem foi “uma surpresa”, mas ele entende-a, dada a relação “íntima e de muita amizade” que mantem com a população.

A homenagem ao padre Rodrigo Carvalho terá início neste sábado, às 17h00, com a celebração da Eucaristia na Igreja de Boleiros, seguindo-se um momento de confraternização e partilha, no Salão de Festas, com um lanche ajantarado.