Gaia instala dispensadores de protetor solar em edifícios camarários

A Câmara de Vila Nova de Gaia e a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo decidiram promover ações sobre cuidados a ter com a exposição solar, divulgou este sábado a autarquia, que instalou dispensadores de protetor solar em vários espaços.

Os equipamentos que contêm protetor solar assemelham-se a dispensadores de sabonete iguais aos da maioria das casas de banho públicas, mas em espaços como as Oficinas Municipais, o Parque Biológico, os Bombeiros Sapadores, a Polícia Municipal, ou o Estaleiro da Madalena, são acompanhados de um folheto informativo.



"Use creme de proteção solar, cuide da sua saúde" é o lema da campanha cujo objetivo, descreveu à agência Lusa a Câmara de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, tem como objetivo "assegurar o bem-estar dos trabalhadores, prevenindo doenças de pele e diminuindo os efeitos da exposição excessiva aos raios de radiação ultravioleta".



A medida abrange cerca de 900 trabalhadores, mas a autarquia adiantou que prevê a instalação de dispensadores de protetor solar nos jardins-de-infância das escolas do concelho para utilização por auxiliares de ação educativa e animadoras socioculturais, bem como no Centro de Reabilitação Animal.



"O objetivo é garantir a segurança, a saúde e as condições de trabalho dos funcionários do município, considerando os riscos profissionais a que se encontram sujeitos. Neste sentido, foi decidido equipar os locais onde, maioritariamente, os trabalhadores exercem funções ao ar livre, com dispensadores de protetor solar SPF50", lê-se em informação camarária.



A parceria com a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo incluiu já a colocação de 'mupis' nas zonas de praia, de forma a alertar as pessoas para os cuidados a ter com o sol, tendo sido realizados rastreios organizados pela Unidade de Saúde da Aguda, em parceria com a Empresa Municipal Águas de Gaia e o Departamento de Educação Ambiental.



Na vertente educativa, no âmbito do Projeto Municipal Gaia Aprende+ Férias de Verão, 2.000 crianças receberam um livro de atividades educativas intitulado "Brinca e Aprende com o Zé Pintas".