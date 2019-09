​Corpo de homem carbonizado encontrado numa queimada no Seixal

O cadáver de um homem carbonizado foi encontrado este sábado, na sequência de um incêndio, na Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, distrito do Setúbal, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.



De acordo com a fonte da guarda, o homem terá sido vítima de uma queimada que se descontrolou, tendo o alerta sido dado por um vizinho por volta do meio-dia.

"Quando chegaram ao local, os bombeiros e a GNR encontraram uma vítima cadáver carbonizada no perímetro do fogo", relatou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O incêndio ocorreu num descampado, situado numa zona urbana na Quinta das Laranjeiras.

A Polícia Judiciária (PJ) deslocou-se ao local para proceder a averiguações, referiu a fonte da GNR.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros do Seixal e Sesimbra, GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Almada.