Salomé Rocha chega em 29.º na maratona

A portuguesa Salomé Rocha terminou a maratona dos Campeonatos do Mundo de Atletismo no 29.º lugar, com o tempo de 2h49.16.

Numa prova realizada em Doha, no Qatar, à meia-noite, hora local, debaixo de condições adversas de calor – mais de 30 graus e humidade superior a 70% - a atleta portuguesa ainda esteve com o grupo da frente até aos 20 quilómetros.

A partir daí foi caindo na classificação e “ameaçou” desistir várias vezes, mas conseguiu terminar.

A vitória sorriu à queniana Ruth Chiepngetich, com o tempo de 2:32:43, à frente de Rose Chelimo, do Bahrein, com 2:33:46, e de Helalia Johannes, da Namíbia, com 2:34:15.

Partiram 68 atletas e 23 desistiram.

[notícia atualizada à 01h25]