Benfica conquista 5.ª Supertaça feminina

O Benfica venceu a Supertaça Feminina de Futsal, ao bater o Novasemente no desempate por grandes penalidades.

No fim do tempo regulamentar havia um empate 3-3. Bianca, Júnior, Balona marcaram para a equipa de Espinho. Raquel Santos (2) e Ana Maria Pereira concretizaram para as encarnadas.

No prolongamento houve mais um golo para cada lado (Nina E Jé) e nenhuma das equipas conseguiu resolver a final.

Em partida jogada no Pavilhão de Ponte de Sor, as benfiquistas acabaram por ser mais fortes na “lotaria” dos penáltis muito graças a Ana Catarina, que defendeu os remates de Balona e Carol.

O Benfica conquistou a 5.ª Supertaça do seu historial.