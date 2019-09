Rui Rio otimista. PSD “está bastante acima daquilo que se dizia” e pode ganhar as eleições

O PSD “está bastante acima daquilo que se dizia” tem pode ganhar as eleições legislativas de 6 de outubro, afirmou este sábado o secretário-geral social-democrata, Rui Rio.



“O PSD está a subir, mas eu acho que nunca esteve tão baixo. É a minha opinião sincera apesar de agora estarmos a evoluir positivamente”, começou por dizer Rui Rio aos jornalistas, em Valpaços, numa espécie de balanço da primeira semana de campanha.

Esta manhã disse que estava certo que ia ganhar? “Estava num distrito que nos é favorável, que é Bragança. Tenho consciência que mobilização no Norte é mais fácil do que no sul. Sempre foi assim ao longo da história do PSD. Agora, tenho a noção clara que o PSD está muito acima daquilo que se dizia. Disso não tenho dúvida nenhuma”, sublinhou.