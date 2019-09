Partido dos Reformados "estuda" mudança de nome

O líder do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP), Fernando Loureiro, admite a possibilidade de alterar o nome do partido por serem mais abrangentes.

Fernando Loureiro, candidato do PURP, olha para a sigla do partido como “redutora” por serem um partido “de pessoas desde os 8 aos 80”.

O cabeça de lista do PURP recorda a importância do papel dos jovens na criação do partido levando-o a repensar a sigla que os identifica, numa ação de campanha no Parque Eduardo VII, em Lisboa, este sábado.

“Foi um bocado redutora quando a criámos, mas logo a seguir - se ler os nossos estatutos - é para os jovens, desempregados, cuidadores informais, pessoas com deficiência e doenças crónicas”, afirma Fernando Loureiro.

“E foram os jovens que nos deram cerca de 50% de assinaturas para nós existirmos. É um bocado redutor a sigla. Vamos ter de alterá-la, porque nós somos muito mais abrangentes do que isso."

Quando questionado sobre ideias para um futuro nome, Fernando Loureiro confessa que “há várias ideias, mas é difícil encaixar ali mais qualquer coisa” e garante que estão a “estudar” o assunto.

Para estas eleições legislativas, o PURP tem como prioridade lutar por uma reforma de pelo menos 600 euros para os ex-combatentes do Ultramar, criação de uma polícia anticorrupção, redução da taxa do IVA da eletricidade e gás para 6% e consultas e exames clínicos em 30 dias.