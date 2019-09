Lucas vai às urnas pela primeira vez. "Não sei se ter 18 anos é suficiente para ir votar"

Veja também:

Não passou um mês desde que Lucas Gonçalves completou 18 anos de vida, no início de setembro. Como tantos outros jovens acabados de entrar na idade adulta, está automaticamente inscrito para votar nas eleições legislativas de 6 de outubro. Mas ao contrário de outros eleitores, jovens ou velhos, que optam por não votar, Lucas não tem dúvidas de que vai exercer o seu direito dentro de pouco mais de uma semana.

"Vou votar", garante o jovem em entrevista à Renascença. "Sem dúvida que a abstenção não pode ser uma hipótese para os eleitores, porque se queremos contribuir para a construção do país temos de exercer o nosso direito ao voto."

Lucas vive na cidade mais jovem de Portugal, Braga, onde 15% da população tem menos de 14 anos de idade. E apesar de estar investido em votar nestas legislativas, diz que compreende os argumentos de quem não optar por não votar.

"Eu percebo muitos dos argumentos dos abstencionistas, [como] o sentimento de irem sempre os mesmos parar ao Governo e sentirem que o seu voto não tem valor." Mas, contrapõe, "não podemos usar essas desculpas para não irmos votar".

Menos certezas tem quanto à idade mínima para votar. Quando lhe perguntamos se concorda que essa fasquia baixe dos 18 para os 16 anos, um assunto que volta ao debate público, com mais ou menos intensidade, em anos eleitorais, Lucas deixa transparecer algumas dúvidas.

"Considero que mesmo aos 18 anos ainda é cedo para votar, quanto mais aos 16", começa por dizer. "Olho para eleitores com mais idade e vejo que o meu voto vai valer tanto como o deles. Não sei se acho isto correto, porque tenho muito menos experiência de vida, sobretudo experiência de vida que se aplique diretamente à política. Em termos de maturidade, é uma fase de muita mudança, ainda estamos a construir os nossos ideais", defende.

Os jovens "normais" e a política: um abismo a separá-los?

No início de setembro, quando celebrou 18 anos de vida, Lucas teve mais um motivo para festejar: tornou-se um dos 19 mil alunos da Universidade do Minho, após conseguir colocação no curso que desejava, de engenharia biológica.

Contudo, sabe que nem ele nem os colegas terão qualquer cadeira sobre política e é aí que aponta o que diz ser o grande problema da política em Portugal, este desfasamento entre fazer política e atrair os jovens a serem atores políticos ativos.

"Não me sinto atraído para ver debates nem para ver programas eleitorais. Poderia ajudar se nas universidades os alunos tivessem uma cadeira onde pudessem aprender política."

Na sua opinião, nem deveria ser preciso chegar à faculdade para se envolver os cidadãos jovens na política, até porque, sob a lei eleitoral, todos os jovens com 17 anos entram automaticamente para os cadernos eleitorais, podendo exercer o seu voto assim que completam 18 anos. (Este ano, todos os jovens que completem 18 anos até ao dia 4 de outubro, dois dias antes das legislativas, podem ir às urnas pela primeira vez.)

"Se organizassem mais projetos virados para o sentido de voto no meio académico, ou até mesmo no secundário, não haveria tanto desinteresse da população mais jovem", defende. "Vejo que há esforço por parte dos partidos para passar a informação, mas também vejo que um jovem normal não se sente atraído pelo discurso político."

Educação esquecida

Para além de não perceber "a forma como os partidos fazem campanha", Lucas sente que é dada pouca atenção ao setor da Educação, que forma as gerações do futuro, incluindo muitos dos que, dentro de 10 ou 20 anos, estarão a dar cartas na política nacional. E aponta como um dos maiores problemas o facto de não se procurarem soluções para ajudar alunos mais desfavorecidos, com menos oportunidades de acesso ao Ensino Superior.

"A Educação é sempre vista como um tema envolto em polémica, vemos os políticos a discutirem se deve haver, ou não, alunos a pagar para ficarem com as vagas dos alunos estrangeiros, mas não vemos discutido como se vai ajudar os alunos que não conseguem entrar para a faculdade por questões económicas."

Como aluno da Universidade do Minho, uma instituição pública, Lucas vai pagar quase 900 euros propinas por um ano, um valor que sabe ser demasiado alto para muitos jovens portugueses.

"Na Universidade do Minho, a propina é de 872 euros, o que ainda é um valor pesado para muitas famílias", ressalta. "Faço parte de uma associação que trabalha com jovens de alguns bairros sociais de Braga e há muitos que se sentem injustiçados porque sabem que, mesmo estudando, não vão ter a possibilidades de entrar na faculdade e acabam por desistir demasiado cedo."

Aqui, e em jeito de pescadinha de rabo na boca, Lucas faz uma ligação direta entre o desinteresse dos jovens na política e o desinteresse dos políticos em debaterem temas como este.

"Os temas debatidos no Parlamento acabam por ser sempre os mesmos, são os temas da moda. Os políticos acabam por discutir os assuntos que mais chamam a atenção das pessoas", remata. "Penso que [a questão das propinas] acaba por não ser muito discutida pelo Governo, porque provavelmente não são estes cidadãos que lhes vão dar o voto."

Editado por: Joana Azevedo Viana

*Este artigo integra o trabalho "Eu, eleitor", em que, até às legislativas, a Renascença traça o perfil de um eleitor por cada um dos 18 distritos de Portugal continental