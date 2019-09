Catarina Martins​: “Governo nada teria feito sem BE e PCP”

“O PS, na altura, respondeu continuando a campanha a apelar à maioria absoluta, mas no dia das eleições toda a gente ficou a saber que o BE mantinha o mesmo desafio que tinha feito. Toda a gente sabia que era possível trabalhar para um acordo.”

E essa solução governativa das esquerdas foi, mesmo, “a melhor notícia do país dos últimos quatro anos”, considerou a coordenadora do BE, que recuou a 2015 para recordar a resposta socialista ao desafio de acordo lançado, então, pelo seu partido.

“Não discutimos quem teve a ideia de cada uma das medidas. O Governo nada teria feito sem o Bloco e o Partido Comunista Português. As decisões da maioria foi graças aos três”, sublinhou a líder do BE que admitiu, uma vez mais, ter gostado da solução “sempre que serviu para resolver os problemas deste país”.

No almoço do Bloco de Esquerda (BE) em Lisboa, Catarina Martins lembrou este sábado que sem os parceiros de esquerda, nada tinha sido feito nos últimos quatri anos.

Não se sabe se a história poderá ter novo capitulo após 6 de outubro, mas, para Pedro Soares “há coisas que não nunca mudam”. Depois da direita há quatro anos, “agora é novamente um partido que está no Governo que diz que a sua escolha é a inevitabilidade do país e que estabilidade se mede pela sua bitola”, atirou o líder parlamentar do BE.



Mas, o pretexto da estabilidade não convence, esclareceu Marina Mortágua. Para a cabeça de lista do BE por Lisboa, quem pede “poder absoluto” não o faz “em nome de estabilidade do país”, mas porque “prefere o caminho mais fácil”.

O almoço do BE com cerca de 1.400 pessoas, este domingo, foi até agora a maior ação de campanha do partido rumo às legislativas, mesmo, houve cadeiras vazias na FIL.