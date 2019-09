Famalicão apanha susto, mas não desarma

O Famalicão venceu o Belenenses SAD por 3-1 e continua a liderar a I Liga de futebol.

Os visitantes até marcaram primeiro, por Tiago Esgaio, mas os donos da casa deram a volta ao marcador, com golos de Pedro Gonçalves e dois de Anderson Silva.

Com este triunfo, o Famalicão volta a ultrapassar o Benfica na frente do campeonato, com 19 pontos, mais um que os encarnados. O FC Porto ainda não jogou na jornada 7 e pode também fazer 18.

