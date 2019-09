Carvalhal espera “excelente jogo” e quer vencer FC Porto

O treinador do Rio Ave espera “um excelente jogo, com duas equipas que vão tentar vencer, faz parte do ADN do FC Porto e esta época também do nosso lutar para vencer os jogos todos também”.

Carlos Carvalhal considera que “será dos jogos mais difíceis do campeonato para nós. São duas equipas boas, com futebol positivo. A palavra que encontro para o jogo é coragem, estamos com coragem para encarar o desafio, vamos para lutar”.

Em declarações aos jornalistas, o técnico vila-condense lembra que a sua equipa tem “feito imensos golos desde o início, praticado bom futebol. Somos das equipas mais concretizadoras esta época e estamos apostados em futebol positivo e de qualidade.”

Sobre a hipótese de o Rio Ave chegar ao quarto lugar no campeonato, Carvalhal não se compromete. “Não defini metas a médio e longo prazo, queremos manter uma boa regularidade, não temos essa preocupação.”

O Rio Ave vem de derrotar, a meio da semana, o Sporting na Taça da Liga.

O Rio Ave – FC Porto está marcado para este domingo, às 20h00. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.