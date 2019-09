Wolverhampton ganhou à sétima jornada

O Wolverhampton derrotou o Watford por 2-0 e, finalmente, venceu na Premier League.

A equipa de Nuno Espírito Santo marcou graças a Matt Doherty e Daryl Janmaat, este um autogolo.

Em campo estiveram vários portugueses: Rui Patrício, João Moutinho, Pedro Neto e Rúben Neves.

Com este triunfo, os Wolves sobem para sete pontos no campeonato inglês. Já o Watford é lanterna vermelha, com dois pontos.

Também nesta jornada, o líder Liverpool venceu o Sheffield United por 1-0, o Chelsea derrotou o Brighton por 2-0 e o Tottenham ganhou ao Southampton por 2-1.