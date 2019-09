Guardiola derrota Everton

O Manchester City derrotou o Everton, de Marco Silva, por 3-1 e complicou a vida do técnico português na Premier League.

Os golos da equipa de Pep Guardiola na sétima jornada foram apontados por Gabriel Jesus, Mahrez e Sterling. Já pelo Everton descontou Calvert-Lewin.

Bernardo Silva foi o único português a ser utilizado, mas apenas entrou aos 80 minutos.

Os azuis de Manchester passam a somar 16 pontos, apenas atrás do Liverpool, que continua invicto no campeonato inglês. Já o Everton é 15.º, apenas com 7 pontos.

Resultados:

Sheffield United 0 - 1 Liverpool

Crystal Palace 2 - 0 Norwich City

Wolverhampton 2 - 0 Watford

Tottenham 2 - 1 Southampton

Bournemouth 2 - 2 West Ham

Chelsea 2 - 0 Brighton

Aston Villa 2 - 2 Burnley

Everton 1 - 3 Manchester City

Leicester - Newcastle, domingo

Manchester United - Arsenal, segunda-feira

Classificação:

1. Liverpool 21 pontos/7 jogos

2. Manchester City 16/ 7

3. West Ham 12/ 7

4. Tottenham 11/ 7

5. Leicester 11/ 6

6. Chelsea 11/ 7

7. Bournemouth 11/ 7

8. Arsenal 11/ 6

9. Crystal Palace 11/ 7

10. Burnley 9/ 7

11. Manchester United 8/ 6

12. Sheffield United 8/ 7

13. Wolverhampton 7/ 7

14. Southampton 7/ 7

15. Everton 7/ 7

16. Brighton 6/ 7

17. Norwich City 6/ 7

18. Aston Villa 5/ 7

19. Newcastle 5/ 6

20. Watford 2/ 7