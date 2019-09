Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Em Nome da Lei

O que podem fazer os consumidores lesados?

28 set, 2019

A Autoridade da Concorrência anunciou nas últimas semanas duas coimas milionárias à EDP e a 14 de bancos. O que podem fazer os consumidores lesados? O tema esteve em debate no Em Nome da Lei desta semana, com jurista da DECO Tito Rodrigues; o coordenador dos Julgados de Paz de Lisboa, João Chumbinho; e o advogado e professor universitário António Pereira de Almeida. A Renascença convidou a presidente da Autoridade da Concorrência, que declinou por motivos de agenda. A EDP e a Associação Portuguesa de Bancos também foram convidados, mas rejeitaram participar no debate.