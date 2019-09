Vieira tentou agredir sócio em assembleia geral do Benfica

Luís Filipe Vieira tentou agredir um sócio do Benfica na madrugada deste sábado. no âmbito de uma assembleia geral realizada no pavilhão número 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

De acordo com relatos de vários órgãos de comunicação presentes no local, o presidente do Benfica chegou a pôr as mãos no pescoço do referido associado, que proferia um discurso crítico em relação à direção do clube.

Vieira ter-se-á dirigido ao referido associado com insultos e sido impedido de partir para uma agressão pelas forças de segurança. Na bancada, vários sócios pediam a demissão de Vieira.

“Não peço desculpa a quem ofendi, o que esse senhor disse, em determinadas circunstâncias, devia ser detido”, disse o líder dos encarnados, numa declaração final, citada pelo jornal “A Bola”.

A assembleia geral serviu para aprovar o relatório e contas do exercício 2018/19, com 78,34% de votos a favor. Participaram na votação 728 associados.