Bruno Lage. “Foram 10 minutos no sacrifício” após expulsão de Taarabt

O treinador do Benfica considera que “foi uma vitória justa” contra o V. Setúbal, mas admite que é preciso fazer mais e melhor.

Bruno Lage refere que os encarnados controlaram o jogo e diz que “o Vitória entrou como estávamos à espera, organizado, com bloco baixo e muita gente a controlar o espaço entre linhas e a largura”.

“Precisávamos de mais paciência para fazer o adversário variar de um corredor para o outro e depois poder entrar. Foi por isso que entrou o Gabriel, que estava condicionado a fazer 45 minutos depois de três meses sem jogar”, acrescentou.

O técnico encarnado lembra que “quando chegámos ao golo, temos o jogo controlado e aparece a expulsão do Adel. Tivemos de manter a organização, concentrados e foram 10 minutos de equipa, no sacrifício, entrega e valeu imenso o apoio que tivemos hoje do público nessa fase.”

Na flash interview da Btv, Lage disse estar “satisfeito com mais três pontos”, mas agora vem “aí a Liga dos Campeões e depois teremos tempo para recuperar toda a gente e treinar para que o nosso jogo seja mais consistente e efetivo”. “Temos de criar mais oportunidades e fazer mais golos.”, acrescentou.

O Benfica venceu o V. Setúbal por 1-0, com golo de Vinícius.