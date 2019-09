Tancos: a munição que faltava à oposição?

Depois de o caso de Tancos ter explodido na campanha eleitoral, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici discutem o impacto que pode ter no desfecho eleitoral.

E, em dia de greve climática global, esta sexta-feira, analisamos nesta edição se é uma causa que mobiliza os portugueses.

No plano europeu, olhamos para a derrota de Boris Johnson no Supremo Tribunal britânico e para o legado do antigo presidente francês Jacques Chirac, que morreu esta semana.