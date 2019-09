​Pedro Abrunhosa anuncia datas extra nos coliseus de Lisboa e Porto

Pedro Abrunhosa anunciou no programa “Ensaio Geral” da Renascença duas datas extra nos coliseus de Lisboa e Porto, a 7 e 16 de novembro, respetivamente.



Com os dois concertos praticamente esgotados, o músico que anda a promover o álbum “Espiritual” decidiu agendar mais duas datas.

Assim, Pedro Abrunhosa vai tocar no Coliseu de Lisboa a 7 e 8 de novembro e a 15 e 16 de novembro no Coliseu do Porto.

O álbum “Espiritual” foi lançado há quase um ano, foi um dos mais vendidos de 2018 e atingiu o Disco de Ouro.

“Espiritual”, cujo vídeo do primeiro single “Amor em Tempo De Muros” foi eleito “Melhor Videoclipe” nos PLAY - Prémios da Música Portuguesa.

Foi ainda o ponto de partida para um Ciclo de Debates em Serralves intitulado “Arte e Espiritualidade”.