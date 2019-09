Homem-Aranha vai continuar entre nós. Sony e Disney chegam a acordo para novos filmes

Os estúdios da Marvel vão continua a produzir a série "Regresso a Casa" do Homem-Aranha, anunciaram esta sexta-feira a Sony Pictures Entertainment e os Estúdios da Walt Disney, acalmando os fãs que temiam o desaparecimento do popular super herói do Universo Cinemático da Marvel.

As boas notícias não acabam aqui. Com este anúncio, os estúdios confirmaram que o terceiro filme da atual série do Homem-Aranha, que será protagonizado por Tom Holland, já tem data de estreia marcada: 16 de julho de 2021.

O mais recente filme da série, "Homem-Aranha: Longe de Casa", chegou aos cinemas norte-americanos em junho deste ano, tornando-se no mais lucrativo da Sony Pictures a nível mundial, ao arrecadar 1,11 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) em receitas até 18 de agosto.

Ainda no mês passado, vários meios de comunicação nos EUA e Kevin Feige, presidente da Marvel, avançaram que a Sony e a Disney não estavam a conseguir chegar a um entendimento para manter vivo o universo do Homem Aranha, após o seu anterior acordo ter expirado.

Na altura, surgiram também rumores de que a Disney exigia uma maior participação financeira nos filmes do super-herói produzidos pela Sony.

As notícias não deixaram os fãs indiferentes, surgindo de imediato, nas redes sociais, uma campanha sob a hashtag #SaveSpiderMan (#SalvemoHomemAranha). Graças ou não a essa campanha, os fãs podem agora suspirar de alívio, incluindo Feige.

"Estou muito entusiasmado por saber que a viagem do Spidey [alcunha carinhosa atribuída ao super herói] no Universo Cinemático da Marvel vai continuar", declarou o presidente da empresa.