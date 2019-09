Festival Alive anuncia "fenómeno" ​Billie Eilish

A cantora norte-americana Billie Eilish regressa a Portugal no verão, depois de este mês ter passado por Lisboa, para um concerto no festival Alive, em Oeiras, anunciou esta sexta-feira a promotora Everything is New.



"O fenómeno global Billie Eilish é a nova grande confirmação do NOS Alive'20, com atuação agendada para dia 10 de julho", no palco principal, refere a promotora, em comunicado. A 14.ª edição do festival decorre de 9 a 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras.

Billie Eilish, um dos fenómenos da música pop da atualidade, estreou-se ao vivo em Portugal no dia 4 deste mês, na Altice Arena, em Lisboa.

O concerto tinha sido anunciado em fevereiro passado para o Coliseu de Lisboa, mas rapidamente esgotou, tendo sido transferido para a Sala Tejo da Altice Arena, antes de acabar a lotar a totalidade da sala principal.

Na biografia oficial da cantora, nascida em 2001, lê-se que começou a dançar aos oito anos e a escrever canções aos 11.

Em 2015, pouco antes de completar 14 anos, gravou a música "Ocean Eyes", escrita pelo irmão, parceiro de posteriores canções.

Influenciada pelo hip-hop, inspirada por nomes como Childish Gambino e Rihanna, Billie Eilish editou o EP "Don't smile at me", em 2017, e o primeiro álbum, "When we fall asleep, where do we go?", saiu em março passado.

A influência junto dos adolescentes extravasa os milhões de visualizações e escutas da música na Internet e estende-se, por exemplo, à moda, com várias marcas de roupa e calçado a quererem associar-se à cantora.

A conta oficial da artista no Instagram tem 36 milhões de seguidores.

A atuação de Billie Eilish é o terceiro anúncio do cartaz de 2020 do festival Alive.

A 09 de julho, atua no festival a norte-americana Taylor Swift, em estreia em Portugal, e, a 11 de julho, os portugueses Da Weasel, um regresso da banda aos palcos, dez anos depois de ter terminado.