Sporting apresenta Silas às 12h45

Jorge Silas é apresentado como novo treinador do Sporting às 12h45, no relvado do Estádio de Alvalade. O treinador sucede a Leonel Pontes e vai estrear-se no jogo com o Desportivo das Aves, na segunda-feira, em jogo da 7.ª jornada da I Liga.

Silas assina contrato até ao final da época, com mais um ano de opção. O treinador chega ao clube num momento difícil a nível desportivo e social. Após a derrota com o Rio Ave, para a Taça da Liga, o presidente Frederico Varandas foi muito contestado pelos adeptos.

O treinador pega na equipa no 7.º lugar, a oito pontos do líder Famalicão e a sete dos rivais FC Porto e Benfica.

Demitido do Belenenses SAD, após quatro jornadas sem vitórias e sem golos, o treinador, de 43 anos, chega a um grande na terceira época como técnico principal. Terminou a carreira de futebolista em 2016/17 e na época seguinte pegou no Belenenses, depois da saída de Domingos Paciência.



A época passada levou o Belenenses SAD ao 9.º lugar do campeonato.

Quarto nível para completar em novembro

Silas chega ao Sporting sem a qualificação miníma exigida pela Liga Portuguesa para treinar um clube de I Liga. Só em novembro é que vai completar o quarto nível num curso da UEFA para depois usufruir de todos os utensílios de que um treinador principal dispõe.

Até lá, Silas não vai poder estar permanentemente em pé na área técnica, em frente ao banco, durante os jogos e não vai poder marcar presença nas entrevistas rápidas dos operadores televisivos, após os jogos.