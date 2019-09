Silas só terá o quarto nível de treinador em 2020

Jorge Silas só terá o nível IV de treinador, o necessário para se levantar do banco de suplentes nos jogos do campeonato, em 2020.

O Sporting confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Silas para treinador principal em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que também informa que o ex-Belenenses SAD já tem o grau III de treinador, "devendo obter grau IV no decorrer do ano de 2020".

Este tema tem causado controvérsia. Em entrevista a Bola Branca, o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, criticou que "uma pessoa licenciada em medicina, como o presidente do Sporting, admita para exercer funções quem não está devidamente habilitado".

Não tendo o quarto nível UEFA Pro, Silas irá para a ficha técnica como adjunto e não poderá levantar-se do banco de suplentes. Na Liga Europa, além de não poder levantar-se do banco, o treinador do Sporting também não poderá participar nas conferências de imprensa nem nas "flash interviews".