Jovane arrisca ser "severamente punido" por conduzir sem carta

A detenção por conduzir sem carta de condução pode sair cara a Jovane Cabral, revelou o Sporting, esta sexta-feira.

O Sporting reagiu, em comunicado, à notícia de que Jovane tinha sido detido, de manhã, e garantiu que, "se se vier a confirmar que o título de condução apresentado pelo atleta é falso, o jogador será alvo de um processo disciplinar e severamente punido, caso seja comprovada a sua culpa nesta situação".

Jovane Cabral foi parado na Avenida Miguel Torga, em Odivelas, numa ação de fiscalização da PSP. Ao não apresentar a habilitação necessária para conduzir, foi detido pelas autoridades.

Utilizado no jogo com o Rio Ave, para a Taça da Liga, Jovane, tal como todo o plantel leonino, goza dia de folga. Uma folga que pode ser anulada, caso Silas decida ter um primeiro contacto com os jogadores já esta sexta-feira.

Não é o primeiro caso recente de um jogador do Sporting a conduzir sem carta de condução. Há quatro meses, Wendel foi também apanhado nas mesmas condições. O futebolista brasileiro foi, na altura constituído arguido e ficou com termo de identidade e residência. O Ministério Público acabou por pedir a suspensão do processo crime a Wendel, pelo facto do jogador não ter antecedentes criminais.