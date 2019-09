De dispensado a treinador. A história de Silas com o Sporting

Silas recordou, esta sexta-feira, na sua apresentação como novo treinador do Sporting, o dia em que foi dispensado do clube, quando fazia parte da formação, aos 13 anos, como a "maior desilusão" da carreira. Para o treinador, assumir, agora, o comando da equipa é como um ciclo que se completa.

"Na minha carreira, houve momentos que me marcaram muito. Um deles foi quando era miúdo, tinha 13 anos e jogava na formação no Sporting, e fui dispensado. Foi a maior desilusão de toda a minha carreira. Olhando para trás, foi justo. Passado tantos anos, estar a ocupar este cargo tão importante, conseguem imaginar o que é isto para mim", assumiu o ex-treinador do Belenenses SAD, que assinou por uma época, com outra de opção.

Silas lembrou que jogou dois anos de verde e branco e "sempre gostou do Sporting", pelo que está pronto para abraçar a responsabilidade: "Treinar o Sporting e poder ter a oportunidade de elevar o Sporting para um patamar superior enche-nos de orgulho, mas também sabemos a responsabilidade que temos."

Ao lado de Silas, na apresentação, estava o presidente do Sporting, Frederico Varandas, que recordou a primeira vez que viu Silas ao vivo:

"A primeira vez que o vi, foi em 2002, na Praça do Rossio quando estava à minha frente com o cachecol do Sporting a festejar o título. Passados 17 anos, estamos aqui. Eu presidente, ele treinador e ex-jogador."

Silas sorriu com a história, mas deixou um esclarecimento: "Nesse ano, fiz dois golos ao Sporting e roubei-lhes uns pontos. Era profissional e continuei a sê-lo."

Tudo acontece rápido, no mundo de Silas



O quinto treinador da era de Frederico Varandas reconheceu que não esperava voltar ao ativo tão rapidamente, depois de ser despedido do Belenenses SAD.

"Estamos muito contentes, surpresos até, porque acabámos de sair de um clube e em tão pouco tempo nunca pensámos que poderíamos receber um convite de um clube com dimensão do Sporting. Mas aqui estamos. Na nossa carreira, tem acontecido tudo muito rápido", admitiu.

Rapidez é precisamente aquilo que Frederico Varandas pretende ver, no regresso do Sporting aos bons resultados:

"Estamos todos frustrados por o Sporting não ocupar o lugar correspondente à valia do seu grupo, valia essa que nós consideramos que é grande. Hoje, apresento a nova equipa técnica do Sporting, uma equipa técnica jovem com competência, com ambição, com muita coragem e com muita vontade de aqui estar. Apesar de frustrados, temos muita confiança que será esta equipa tecnica a pôr o Sporting no lugar correspondente à valia do grupo."

Varandas deixou, ainda, uma "palavra especial" para Leonel Pontes, que assumiu o cargo de treinador interino, na transição de Marcel Keizer para Silas: "Fê-lo com grande profissionalismo e dignidade. Com todas as dificuldades, fez o melhor que conseguia."