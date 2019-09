Bruno Fernandes: "Quer se goste ou não do treinador ou da direção, o que importa é o Sporting"

Bruno Fernandes pede aos adeptos do Sporting que ponham as suas opiniões de lado e apoiem a equipa.

O médio deixou, esta sexta-feira, dia seguinte à derrota do Sporting perante o Rio Ave, na Taça da Liga, uma mensagem no Instagram, em que admite que "não é o momento para muita conversa, até porque (...) as palavras de pouco vão servir". No entanto, pede aos adeptos que se ponham do lado da equipa, independentemente de preferirem A ou B no comando, seja da equipa ou do clube.

"O Sporting precisa de união, mas sobretudo, o Sporting precisa de vocês, adeptos e sócios. Não vamos deixar que ninguém de fora nos continue a dividir, quer se goste ou não dos jogadores, quer se goste ou não do treinador, quer se goste ou não da direção, o que importa é o Sporting Clube de Portugal", sublinha o capitão leonino.

Quanto aos resultados negativos, Bruno Fernandes assume que o momento é "muito complicado" e garante que os jogadores são "os primeiros a estar frustrados e revoltados com os resultados". Ainda assim, salienta que "o ambiente que se tem vivido", com trocas de treinadores e instabilidade na direção, "não pode ser usado como desculpa para os resultados negativos".

"Neste momento, o universo sportinguista tem de se unir, vocês melhor do que eu sabem o que é ser Sporting e o que é a constante tentativa de dividir este clube. Têm marcado presença, sejam muitos ou poucos, têm apoiado e contestado com todo o direito de o fazer. Mas neste momento, que sei que não é fácil para vocês, mas acreditam que não o é igualmente para nós. Queremos sair desta situação o mais rápido possível e só juntos o podemos fazer, sei que com vitórias tudo se tornará mais fácil e faremos de tudo para que assim seja", escreveu o médio.