Católica quer apostar em estudantes "com potencial", mesmo sem grandes médias

A Universidade Católica (UCP) mantém o sonho e a ambição de abrir um curso de Medicina que “vai robustecer o sistema científico nacional”. Para a reitora, Isabel Capeloa Gil, este é um curso que “faz falta” e só por preconceito ideológico pode haver quem prefira que os estudantes portugueses tenham de ir estudar para fora, em vez de permitir que a UCP avance com o projeto. Sobre o parecer negativo da Ordem dos Médicos, lembra que não compete a este organismo “avaliar académica e cientificamente a qualidade de um ciclo de estudos”, o que espera venha a ser feito com “isenção” por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Isabel Capeloa Gil fala, também, do novo projeto de responsabilidade social com que a UCP quer ajudar alunos que, mesmo sem grandes notas, mereçam uma oportunidade por demonstrarem “potencial”. E considera “muito prestigiante” o facto de a Católica ter sido recentemente classificada pela "Times Higher Education" como a "melhor universidade" em Portugal (ficou na posição 351 de um ranking que congrega 1.396 universidades de todo o mundo), até porque o resultado se baseia nos artigos científicos publicados por vários académicos e investigadores da universidade. Que importância tem a ‘Times Higher Education’ ter reconhecido a UCP como a melhor Universidade em Portugal, com destaque para o ‘desempenho em investigação e impacto’? O ranking da ‘Times Higher Education’ é um dos mais prestigiados do mundo. Há vários tipos de rankings, este é o único que é auditado pela ‘PricewaterhouseCoopers’ (PwC), para validar de forma robusta e sem dúvidas os seus resultados. A ‘Times Higher Education’ tem um conjunto diferenciado de rankings, este é o chamado ‘World University Rankings’, que congrega 1396 universidades de todo o mundo, que conseguiram os mínimos, em termos de resultados de investigação, para poderem ser avaliados. Cerca de 5000 Universidades apresentam dados, mas o ranking baseia-se num conjunto de dados que não são fornecidos pelas instituições, e que são os tais dados de investigação. O que significa que as instituições têm que ter produzido, nos últimos cinco anos, pelo menos mil papers (artigos científicos) em revistas e publicações das áreas de investigação de cada uma das instituições. Portanto, esta posição 351 não é desprestigiante? Não, é o primeiro quartil, significa que é muito prestigiante. Há que explicar também que este resultado é o resultado de toda a Universidade, dos seus centros de investigação, dos docentes, e sobretudo da estratégia que foi adotada, a partir de 2013, de normalização da afiliação dos investigadores da instituição. Os centros de investigação da Universidade, que são 15, e as próprias faculdades, cada um dos investigadores quando se apresenta numa conferência internacional, ou publica artigo científico, tem que indicar a afiliação. Na área das humanidades, sobretudo, quando as publicações não são feitas em revistas de especialidade, mas em coletâneas de artigos, muitas vezes as pessoas não colocam a afiliação, e uma das indicações que a Universidade, na sua estratégia de desenvolvimento e investigação, veio a aplicar e a desenvolver foi que todos têm um modelo próprio de indicar a sua afiliação à instituição, o logo ‘UCP’ tem de estar em tudo aquilo que os investigadores produzem, de forma a poder ser agregado pelos grandes motores de busca, como a Elsevier, que fazem a agregação dos dados de investigação e depois medem o impacto.

O facto de antes de 2018 a instituição não estar considerada foi por duas razões, a primeira era porque não se preenchiam dados, e a segunda foi que os dados de investigação e da afiliação dos investigadores não estava normalizado, agora está. Portanto, não somos nós sequer que produzimos. Ficámos muitíssimo contentes, é um grande resultado para a investigação de elevadíssimo topo produzida pela Universidade Católica, e que deve orgulhar todos os portugueses. E que áreas de investigação mais contribuíram para essa posição da Universidade Católica? Nós temos áreas que pela sua natureza, porque o modelo de produção de conhecimento está mais ancorado em revistas indexadas, áreas mais quantitativas, como a das ciências naturais e da saúde, que tiveram aqui um impacto importante. No entanto a ‘Scopus – Elsevier’, as duas instituições que fazem a agregação de dados para a ‘Times Higher Education’, já não se limitam só a áreas como a biotecnologia, a química, a economia, a gestão, as engenharias, fazem já uma agregação muito lata das áreas das ciências sociais, onde a Universidade Católica tem muita investigação de relevo, e também das humanidades. Portanto, este resultado é o resultado conjunto do conjunto da instituição, o que é um extraordinário reconhecimento. Produz-se conhecimento com relevo internacional nas áreas das humanidades, que muitos consideram que são áreas menos internacionalizáveis. É uma falácia, porque não são de todo, são uma área particularmente importante nos tempos que correm, porque nos ajudam a pensar a posição do ser humano do mundo de outra forma, como se agregam nas áreas das ciências naturais, da saúde, da matemática, das engenharias. Já teremos oportunidade de abordar esse tema das humanidades. No início de um novo ano letivo, que dados tem sobre o número de alunos e os cursos mais relevantes? Nas admissões à Universidade estamos basicamente em linha com o ano passado, temos um crescimento de 3%, em média, nos quatro Campus da Universidade, o que é bom. Temos um enorme crescimento nos mestrados e nos estudantes internacionais a nível dos ciclos de pós-graduação. Nos ciclos de estudo mais requisitados, ou que têm maior número de candidatos, infelizmente muitos não podem ser admitidos, e gostava de dizer alguma sobre as admissões e o modelo de acesso ao Ensino Superior…

Mas os cursos com maior número de candidatos são Direito, em primeiro lugar, Gestão e Economia, Ciências da Comunicação, e depois a área das Ciências da Nutrição e das Bioengenharias, no Centro Regional do Porto. Ciência Política e Relações Internacionais também foi um dos cursos que teve um número muitíssimo elevado de candidatos este ano, mas em geral todos os cursos cresceram. Nos últimos anos temos tido também um crescimento muito interessante na área da medicina dentária, que é um ciclo de mestrado integrado em Viseu. A criação de um curso de Medicina é um sonho antigo e uma ambição da Universidade Católica, mas a Ordem dos Médicos está contra e enviou recentemente um parecer negativo para a Agência de Avaliação do Ensino Superior, que é a entidade a quem cabe decidir se o curso vai, ou não, abrir. Como é que reage a esse parecer? O parecer da Ordem dos Médicos é um parecer de uma organização profissional que defende o acesso à profissão. Escuso-me a comentar os pormenores do parecer, porque em primeiro lugar não cabe à Ordem dos Médicos avaliar académica e cientificamente a qualidade de um ciclo de estudos. As ordens profissionais têm uma função muito importante que é a de regular a profissão, mas a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, a avaliação do novo ciclo de estudos tem que ser feita por comissões científica e pedagogicamente qualificadas, e essas são as comissões que nós acreditamos que a A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) terá criado com toda a qualidade e isenção. É essa a expectativa da Universidade Católica, que haja isenção. Este parecer não é vinculativo. Não é vinculativo. Mas também não pode ser ignorado… Não pode ser ignorado, enfim… A Agência de Acreditação fará o que entender com o parecer. O parecer tem muitas imprecisões, como a Universidade já teve ocasião de dizer, faz um conjunto de tresleituras, mas tem que se compreender de onde é que o parecer vem, e a questão é que um novo curso de Medicina, e sobretudo o curso de Medicina que a Universidade Católica traz, vai robustecer o sistema científico nacional. Faz falta este curso? Faz falta, não só para os estudantes portugueses, mas também pela possibilidade de poder vir a atrair estudantes internacionais. É um contrassenso pensar que é preferível que os estudantes portugueses que desejam seguir cursos de Medicina o façam na República Checa, em Espanha, no Reino Unido, reforçando o PIB desses países e criando riqueza nesses locais, do que criar um pequeno… porque o número de lugares que a Universidade quer criar neste novo ciclo de estudos são 100 lugares, portanto não estamos a falar de formar mais mil novos médicos por ano. Por isso, é um contrassenso pensar que preferimos robustecer aquilo que é o sistema científico de outros países do que o nosso.

Em segundo lugar é também um contrassenso pensar que não queremos ter controlo sobre a formação médica daqueles que vão exercer em Portugal, e que é preferível contratar médicos formados em sistemas de Ensino Superior não controlados pela nossa Agência de Acreditação, por exemplo em Cuba, na Colômbia, em Espanha, na República Checa, na Ucrânia - e todos sabemos que em Portugal, nos centros de saúde, temos médicos de todas estas origens, não é? É preferível contratar médicos estrangeiros cuja formação não é controlada por aquilo que são os padrões de rigor e qualidade nacionais, do que qualificar o sistema científico nacional, permitindo a abertura de um novo curso? Portanto, há aqui um conjunto contrassensos que são, só podem ser entendidos de forma ideológica. Aquilo que a Universidade Católica criou, e este projeto de medicina é um projeto que tem 30 anos, atravessa várias reitorias, só agora foi apresentado para acreditação porque tem uma maturidade, tudo tem o seu tempo. Mas, está em causa o facto de ser apresentado pela Católica, na sua opinião? Eu creio que está em causa o facto de ser um novo curso, um aumento de lugares, pelo menos é isso que a Ordem dos Médicos indica, porque há uma necessidade de regular e limitar o acesso à profissão, por um lado. Por outro há aqui uma mudança de paradigma, que é o facto de ser uma universidade não estatal. Mas aquilo que a Católica tem mostrado, ao longo dos seus 52 anos de existência, é que tem feito uma marca notável no Ensino Superior português. Creio que temos evidência abundante, desde as áreas das Ciências Sociais e das Humanidades, até às áreas mais da área das Ciências da Saúde, da Biotecnologia, onde recentemente a Universidade captou um dos maiores investimentos para Portugal, num projeto com uma empresa americana de Silicon Valley, no valor de 50 milhões de dólares. A investigação que temos feito, olhar também para aquilo que são os recursos humanos criados e formados na Católica, que estão não só em posições de relevo no nosso país, mas que têm trabalhado muito e de forma consistente para valorizar o nosso país. E o Estudo no âmbito dos 50 anos da UCP demonstrou isso também. Demonstrou. Há pouco falou nos critérios de acesso ao Ensino Superior em Portugal. O que é que está mal, o que é que é necessário rever? O modelo de acesso da Universidade Católica é idêntico ao do Estado, só que não se faz na mesma plataforma, faz-se na plataforma da Universidade, porque nós não somos estatais, mas o modelo e as ponderações são idênticos, como universidade do CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) temos regras semelhantes, que são baseadas em médias ponderadas dos resultados do 12º ano e dos exames finais.

Nós temos um sistema que é equitativo, é transparente, é meritocrático, e deixa muita gente de fora. É claro que todas as universidades - eu falo pela minha, naturalmente, mas todos os reitores querem o mesmo - querem os melhores alunos, captar os melhores, e é para esse recrutamento de talento que nós lutamos. Mas, a Universidade Católica tem uma missão um bocadinho diferente das outras. Um bocadinho não, bastante diferente. O facto de sermos 'católica' não é um adjetivo simples, é substantivado, e isso significa solidariedade, e solidariedade não só através das bolsas de apoio social, integrar estudantes que não tenham meios para estudar, mas mais do que isso, e é algo que eu gostaria de lançar este ano e que está em estudo: um programa piloto de responsabilidade social. Há estudantes que conseguem terminar o 12º ano, mas que são maus alunos, nunca terão qualquer hipótese, por questões económicas ou até pelo resultado académico, de ter acesso a uma universidade. Têm potencial, mas um potencial que está em bruto, porque as condições em que se desenvolveram, de família e outras, não foram as melhores, e é nossa responsabilidade demonstrar que a universidade pode ser um verdadeiro elevador social. Ou seja, poder fazer com que pessoas em quem nunca ninguém apostou, cujo futuro estaria à partida limitado, possam ter um futuro diferente. É claro que isso tem que ser feito no modelo piloto, e eu gostava, e é uma das coisas em que estamos a trabalhar, sobretudo na área da responsabilidade social, de criar um programa piloto para estudantes que têm os mínimos de término do Ensino Superior, mas que têm mais potencial do que mérito, identificar esse potencial e fazer um programa em que, acompanhados com tutorias, possam vir a completar os cursos de maior prestígio da instituição e a ter um futuro diferente. Para arrancar no próximo ano letivo? Não sei, porque estamos a modelá-lo agora. Os alunos teriam de cumprir os critérios mínimos de condições de acesso, mas certamente que em concorrência com outros alunos mais qualificados não conseguiriam a média necessária. Serão critérios além da média do secundário e dos exames de acesso? Exatamente, que teriam a ver com o potencial. É uma descoberta de talentos? Descoberta de talentos para aqueles em quem nunca ninguém apostou. É isso que faz a diferença numa instituição que se assume como católica e quer ajudar a qualificar o país e a fazer com que todos possam ter acesso a uma educação de qualidade.

Voltando às áreas de estudo, nomeadamente às Humanidades. Vários peritos e comentadores têm alertado para a desvalorização dos cursos desta área, nos últimos anos. Basta ver como nos Media em geral as notícias sobre a entrada no Ensino Superior valorizam, apenas, as engenharias e a medicina. Que importância dá a UCP às Humanidades? A UCP dá muita importância às Humanidades, até porque nasce com uma inspiração de base humanística. Os primeiros cursos que a Universidade Católica tem são Filosofia e Teologia, cursos com base nas Humanidades e cursos ancilares do pensamento humanista. As Humanidades são absolutamente essenciais a qualquer formação superior. Nos últimos tempos têm tido má imprensa, como refere e muito bem, porque há uma lógica instrumental associada à formação no Ensino Superior. As pessoas vão para o Ensino Superior para ter um bom emprego e têm as expectativa de que um bom emprego são as formações de prestígio, que dão acesso instrumental a lugares de gestor, médico ou engenheiro. E o que é que faz um licenciado em Humanidades? O que é uma faz um licenciado em Literatura Inglesa, em Filosofia, História, em Estudos Alemães? Olhe, em Estudos Alemães é a reitora da Universidade Católica... Mas, em Literatura Inglesa é o Jack Ma, o grande empreendedor chinês, em História é uma das CEO’s da ‘Hewlett-Packard’, e um dos CEO’s da ‘Unilever’ é licenciado em Literatura Russa. Há uma correlação errada entre a opção de primeiro ciclo, as licenciaturas, e o que vai ser o desempenho de uma função no mercado profissional. E cada vez mais os recrutadores notam que é necessário um lastro transversal de pensamento, uma capacidade de desenvolver pensamento criativo e pensamento crítico, que permita que o profissional em primeiro lugar se vá educando ao longo da vida. E hoje em dia o modelo de formação que ao fim de três ou quatro anos está terminado, e o resto é o desenvolvimento de uma carreira profissional, está completamente de parte. A educação vai-se fazendo por pequenos seminários, competências específicas em áreas particulares ao longo da vida. O que não é substituível é essa visão lata de conjunto que deve fazer com que todos aqueles que acabam uma formação superior sejam educados em termos de literacia e de numeracia. Porque há também os estudantes de letras que não querem saber de matemática, o que é erradíssimo! As duas competências são absolutamente essenciais. Um exemplo é o MIT, que tem o mais prestigiado departamento em estudos sobre Shakespeare! Estamos a falar de uma faculdade de Engenharia, onde toda a gente tem de fazer componentes das áreas das Humanidades. O antigo presidente da Universidade de Stanford dizia que eram as Humanidades davam prestigio intelectual à universidade, porque habilitavam para pensar e para transformar as organizações. Temos de sair destes paradigmas meramente instrumentais, que fazem com que as pessoas acabem uma formação que, mesmo sendo muito técnica, rapidamente se torna obsoleta nos tempos que correm. E o que fazer depois? Falemos da relação da UCP com o Papa Francisco, e de Economia - até que ponto a Católica promove uma “economia que não mata” e qual a participação da Universidade no encontro “A Economia de Francisco”, que o Papa convocou para 2020? Nós vamos ter uma participação muito robusta no encontro que o Papa vai promover em Assis. Temos dois professores que estão a participar na organização deste encontro, o professor Américo Mendes, do Centro Regional do Porto, e o professor Tommaso Ramus, da Católica Lisbon School of Business and Economics. E temos já um grupo enorme de estudantes que se inscreveram para participar. É óbvio que a matriz católica da UCP não é só um nome, mas encontra-se em todas as áreas de conhecimento da instituição. A forma como olhamos para a economia, como fator de crescimento e desenvolvimento das sociedades, tem de ser necessariamente solidária, inclusiva. O diretor da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, em Lisboa, é aliás um dos grandes especialistas em Economia Social.

