FC Porto prepara Rio Ave com duas baixas

Sérgio Oliveira e Romário Baró continuam a ser os dois ausentes da preparação do FC Porto para a visita ao Rio Ave, a contar para a sétima jornada do campeonato.

Oliveira deu seguimento ao plano de trabalho de ginásio e treino condicionado, para recuperar da lesão que o afasta da competição desde o jogo com o Krasnodar, a 13 de agosto. Baró continua a fazer tratamento à lesão contraída frente ao Santa Clara, na quarta-feira.

De resto, todos os jogadores estiveram disponíveis, no treino desta sexta-feira. Os dragões voltam a treinar no sábado, às 10h30, no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Rio Ave, em conferência de imprensa.

O Rio Ave-FC Porto está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio dos Arcos, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.