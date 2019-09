Polícia retira um a um manifestantes que cortaram avenida em Lisboa

A PSP fez vários avisos e, depois, começou a retirar manifestantes que estão sentados na rua, como forma de protesto pela inação dos líderes mundiais no combate às alterações climáticas.

Algumas centenas de jovens do grupo Extinction Rebellion Portugal acamparam no meio da estrada pelas 17h30, num protesto que não estava autorizado pelas autoridades.

Segundo o comissário André Serra, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o tempo autorizado para a manifestação naquela zona já foi largamente ultrapassado e os jovens avisados de que devem dispersar.

De outra forma poderá acontecer alguma intervenção da polícia, até porque o corte da via impede o acesso a dois hospitais, S. José e Capuchos.

O comissário disse à Renascença que este grupo participou na manifestação da Greve Climática Global pelo Planeta, entre o Cais do Sodré e o Rossio e dali partiram para a Almirante Reis.

Na sua página do Facebook, os ativistas do Extinction Rebellion avisam que o objetivo é criar um espaço de rebelião aberto e seguro. E chegaram com tendas e sacos-cama, dispostos a passar a noite na Almirante Reis.