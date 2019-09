Greve Climática Global

Fotogaleria. Os rostos da Greve Climática Global em Lisboa

27 set, 2019 - 20:25 • Sofia Freitas Moreira

Milhares de pessoas juntaram-se esta sexta-feira em Lisboa para a Greve Climática Global. Com cartazes e megafones nas mãos, manifestantes de todas as idades e nacionalidades caminharam desde o Cais do Sodré até ao Rossio pela mesma causa.