Beja. Paraquedista de 34 anos morre em exercício da NATO

Um paraquedista morreu, esta sexta-feira de manhã, durante um exercício militar na Base Aérea de Beja, confirma um comunicado oficial do Exército enviado à redação.



“É com pesar que o Exército informa que hoje, pelas 9h40, faleceu um Militar Paraquedista de 34 anos”, informa o texto, esclarecendo que durante a execução de um salto de queda livre operacional, “o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda do militar dentro do perímetro da base”.

O acidente aconteceu durante o exercício multinacional "Real Thaw 2019", que junta em Beja militares da Força Aérea, Marinha e Exército portugueses e forças da NATO. Participam 600 pessoas e 21 aeronaves.

De acordo com o mesmo comunicado, o Exército está a realizar “averiguações para apurar todas as circunstâncias em que ocorreu este acidente”.