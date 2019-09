Beja. Paraquedista de 34 anos morre em exercício da NATO

Um paraquedista morreu, nesta sexta-feira de manhã, durante um exercício militar na Base Aérea de Beja, confirma um comunicado oficial do Exército enviado à Renascença.



“É com pesar que o Exército informa que hoje, pelas 9h40, faleceu um Militar Paraquedista de 34 anos”, informa o texto, esclarecendo que, durante a execução de um salto de queda livre operacional, “o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda do militar dentro do perímetro da base”.

O acidente aconteceu durante o exercício multinacional "Real Thaw 2019", que junta em Beja militares da Força Aérea, Marinha e Exército portugueses e forças da NATO. Participam 600 pessoas e 21 aeronaves.

Contactada pela Renascença, a porta-voz do Exército diz ainda ser cedo para saber o que esteve na origem do acidente, mas garante que estão em curso averiguações.

“Os paraquedas são sempre preparados pela equipa do regimento de paraquedistas. Estamos agora a desenvolver o processo de averiguações para saber o que aconteceu. Neste momento, não podemos dar certezas de quais foram as causas do acidente”, afirmou.

Como houve uma morte, a Polícia Judiciária Militar deverá também investigar o caso.



O Exército lamenta a morte do militar e refere que já apresentou as "mais sentidas condolências" à família, para quem já acionou o apoio psicológico.



O "Real Thaw 2019" envolve meios e militares da Força Aérea, da Marinha e do Exército de Portugal, das forças aéreas de Espanha, França e Estados Unidos da América e da NATO, num total de 600 militares e 21 aeronaves.





[Notícia atualizada às 13h15 com declarações da porta-voz do Exército e investigação na PJ-Militar]