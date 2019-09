Afinal, o pastel de nata não é o bolo que menos engorda

Se gosta de acompanhar o café com um bolinho e o pastel de nata é o seu eleito, saiba que, de acordo com o site do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge sobre informação alimentar, o bolo que um antigo ministro da Economia queria “franschizar” contém 299 kcal por cada 100g.

O casamento entre café e pastel de nata é dos mais duradouros e bem conseguidos da tradição portuguesa e a verdade é que não precisa de desistir. Só não deve abusar.

A verdade é que, se optar por um queque, o valor das Kcal sobe para 408. Já se a opção recair sobre uma tarte de maçã, a sua dieta estará mais salvaguardada: são 200 Kcal por 100g de bolo.

Mas, se passou as férias a comer Bola de Berlim na praia, fique a saber que em cada 100 gr de bola de Berlim há 402 kcal escondidas. E numa bola de Berlim inteira poderão estar cerca de 660 calorias, até porque a massa é frita.

Sabia, por outro lado, que um croissant tem mais calorias por 100 gr do que uma bola destas? 416 kcal. Ora, entre um pastel de nata e um croissant…

O importante resume-se sempre ao mesmo: equilíbrio e moderação na alimentação.