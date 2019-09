Roberto Carneiro. “Macaenses são a ponte entre Portugal, China e o resto do mundo”

"O macaense é um cruzamento de duas etnias, o que faz dele um caso único. Um macaense é um híbrido. Mais cultural do que étnico. E não é preciso que tenha nascido em Macau. É uma forma de estar na vida, uma forma de se comportar na vida. É cultural, é subjetivo, mas é isto. Reúnem-se em grupos, comem comidas híbridas, e têm uma unidade pelo mundo fora. É uma diáspora sem território. Acho que o macaense vai persistir, e acredito nisso hoje muito mais do que acreditava em 1999", sublinha o antigo ministro.

Roberto Carneiro faz um balanço bastante positivo dos 20 anos que já passaram desde a transição administrativa de Portugal para a China, e essa é uma das razões que o levam a ter confiança na manutenção de Macau como um elo de ligação. E com isso, a manutenção dos "macaenses".

"É importante para Portugal e para a China que o macaense continue a existir, garante a ponte necessária entre a China e o resto do Mundo, e a Europa. Repare, com o Brexit, com a saída dos ingleses da Europa, nós estamos em condições de ser o único grande interlocutor da China com a Europa. Estamos em condições de dar à China um acesso à Europa, que mais ninguém tem. Como os chineses nos podem dar acesso a grandes mercados, com outra escala", sustenta Roberto Carneiro.

O livro “O Macaense – Identidade, Cultura e Quotidiano” foi apresentado esta sexta-feira, na Universidade Católica de Lisboa, no final de um colóquio - que contou com o apoio da Renascença - que analisou o 20.º aniversário da transição de Macau de Portugal para a China, que se assinala no próximo mês de dezembro.