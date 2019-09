Visita real à África

Príncipe Harry visita campo de minas angolano que a mãe percorreu há 22 anos

27 set, 2019 - 11:00 • Redação com Lusa

As imagens da visita do príncipe Harry a um campo de minas em Angola estão a correr o mundo por se assemelharem a fotografias da sua mãe, princesa Diana, no mesmo local. Esta é a primeira viagem internacional de Harry e Meghan, depois do nascimento do seu primeiro filho Archie.