"​Linha de apoio Greta Thunberg, para adultos zangados com uma criança"

“Olá, eu sou um homem de meia idade com um problema embaraçoso. Eu fico zangado, de forma irracional, com uma rapariga sueca que tentar salvar o mundo. Felizmente, agora há um número para onde posso ligar”, desabafa um dos atores no início do vídeo satírico.

O humorista australiano Mark Humphries criou um vídeo satírico sobre uma linha de apoio a adultos que estão zangados com a jovem ativista ambiental Greta Thunberg.

Durante dois minutos e 20 segundos, pessoas zangadas com Greta Thunberg e alguns negacionistas das alterações climáticas vão contando as suas irritações.

“Ela faz com que o fim do mundo pareça o fim do mundo”, refere um dos clientes da linha que não existe.

“Se ela está tão preocupada com as energias renováveis, porque é que ela não usa um boné com painéis fotovoltaicos e uma ventoinha na frente”, pergunta outro.

A “Linha de Ajuda Greta Thunberg”, tem como lema: “porque em relação a alterações climáticas, todos sabemos que ela é o verdadeiro problema”.