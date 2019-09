"A minha geração está a mudar a forma como os portugueses veem os chineses"

Depois, já em Portugal, na Universidade Católica, seguiu-se um mestrado em Estudos Asiáticos. A tese dedicou-a à comercialização do casamento na China contemporânea. E agora, já no doutoramento, também na Católica de Lisboa, está focada em Ciências da Comunicação. Para além de estudar, trabalha como tradutora e professora de língua chinesa.

Assume-se como parte de uma nova geração de chineses, a primeira desde que Pequim lançou a sua política de reforma e abertura. Em entrevista à Renascença , garante que os jovens da sua geração, muitos deles filhos únicos por força da lei estatal, vivem hoje na Europa e no mundo com uma nova visão.

Em relação a Macau as referências são suaves. Os manuais não falam de nenhuma colonização violenta por parte dos portugueses, falam apenas da ocupação de Macau pelos portugueses, e saltam logo para a transferência de soberania em 1999. Penso que essa história não é muito enfatizada, talvez ao contrário do que acontece com Hong Kong. Acho que os chineses da minha geração dão mais importância a Hong Kong e não conhecem bem a história de Macau e da sua ligação a Portugal. Veem o território como a "Las Vegas da Asia”.

Um dos pilares fundamentais da Declaração Conjunta Luso-Chinesa, que vigorará durante 50 anos em Macau, é a manutenção do português como uma das línguas oficiais. Mas são muito poucos os que falam português. Como é que a língua portuguesa é tratada pelo sistema de ensino em Macau?

Na Universidade Católica, bem como noutras Universidades, ensina-se o português. E cada vez mais há alunos chineses, tanto de Macau como também da China Continental, a estudar a língua portuguesa em Macau. De resto, o português continua a estar na vida do território, por exemplo nas placas de informação, que são todas bilingues. Lembro-me que uma das últimas vezes que falei português em Macau foi no Banco Atlântico, onde fui atendida por uma senhora portuguesa que ficou muito surpreendida e contente por eu falar português.

E quem é que frequenta esses cursos de português?

Na Universidade há bastantes chineses a estudar português, até porque há bastantes professores portugueses que por lá vão ficando a dar aulas. Nos últimos anos tem havido um grande aumento de alunos da China continental que vão para Macau aprender português. O Instituto Politécnico de Macau, por exemplo, organiza muitos concursos de língua portuguesa.

E os chineses querem aprender português para quê?

Há muitas pessoas que me perguntam isso…..(risos)……porque é que aprendi português.

Porque é que decidiu aprender português?

Aprendi português porque gosto de aprender línguas, e também porque naquela altura gostava muito do Cristiano Ronaldo e tive curiosidade em conhecer a língua dele.

A maior parte dos meus colegas aprende português porque acha que é uma língua ainda pouco falada entre os chineses, há muito mais procura no mercado de trabalho do que oferta. A maior parte dos chineses aprende português para poder trabalhar, não tanto em Portugal, mas sobretudo em África e no Brasil. As empresas chinesas, como sabe, têm muito interesse em África e no Brasil, e para concretizarem esses projetos precisam de pessoas que falem português.

Numa visita recente a Macau, Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado com uma queixa da comunidade portuguesa, relacionada com o facto de os alunos portugueses estarem a ser obrigados a cantar o hino chinês nas escolas – mesmo as portuguesas – e a participarem no içar da bandeira chinesa. Essa é, no entanto, uma prática comum na China. Para um chinês isso é perfeitamente normal?

Sim, desde a escola primária, todas as segundas-feiras de manhã temos uma cerimónia para cantarmos todos juntos o hino da China. Faz parte de uma campanha de educação patriótica do Governo chinês, e portanto é bastante normal. Dizem-me que, nesta altura, existem escolas “vermelhas” em Macau, onde não só se aprende mandarim, como se canta o hino, e até se fazem visitas de estudo a Pequim.